ВАШИНГТОН, 4 окт — ПРАЙМ. Государственный долг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов, свидетельствуют данные американского министерства финансов. Эксперт объяснил, почему Китай не может быстро распродать госдолг США

По состоянию на 3 октября Соединенные Штаты были должны 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу 401 доллар и 34 цента.

Держателями большей части долговых обязательств являются частные лица, на долю которых приходится свыше 24 триллионов долларов.

Американские долги перед зарубежными правительствами составляют почти семь триллионов долларов.

СМИ обращают внимание на то, что в условиях растущих ставок обслуживание долга становится все более затратной задачей.