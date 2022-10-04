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Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов
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Государственный долг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов, свидетельствуют данные американского министерства финансов. По состоянию на 3 октября Соединенные Штаты... ПРАЙМ, 04.10.2022
новости, сша, госдолг, рекорд
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 4 окт — ПРАЙМ. Государственный долг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов, свидетельствуют данные американского министерства финансов.
По состоянию на 3 октября Соединенные Штаты были должны 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу 401 доллар и 34 цента.
Держателями большей части долговых обязательств являются частные лица, на долю которых приходится свыше 24 триллионов долларов.
Американские долги перед зарубежными правительствами составляют почти семь триллионов долларов.
СМИ обращают внимание на то, что в условиях растущих ставок обслуживание долга становится все более затратной задачей.