ВАШИНГТОН, 5 окт — ПРАЙМ. Американская разведка полагает, что за убийством российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной стоят власти Украины, которые организовали покушение без ведома США, сообщила газета New York Times. Россия призывает Совет безопасности ООН осудить убийство Дарьи Дугиной

По данным источников издания, американцы попытались бы отговорить украинцев от проведения операции, если бы были заранее о ней оповещены, а по итогам сделали выговор своим подопечным, поскольку опасались эскалации конфликта.

"Разведывательные службы США считают, что определенные элементы украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля… в результате которого погибла Дарья Дугина, дочь видного русского националиста", — сказано в публикации.

США не принимали участия в покушении — "ни с помощью разведданных, ни иным образом".

"Американские представители также говорят, что они не знали об операции заранее и выступили бы против убийства, если бы с ними проконсультировались. Впоследствии американские представители сделали выговор украинским чиновникам по поводу ликвидации", — пишет газета.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

"Хотя Россия никак конкретно не ответила на это убийство, США обеспокоены тем, что такие вылазки, хотя они и имеют большое символическое значение, напрямую не влияют на ситуацию на поле боя и могут спровоцировать Москву на нанесение собственных ударов по высокопоставленным украинским чиновникам", — говорится в статье.

Американцы, по данным издания, были "разочарованы отсутствием откровенности со стороны Украины в отношении планов военных действий и секретных операций, особенно на территории России". "На более раннем этапе войны американские представители признавали, что они зачастую больше знают о российских военных планах… чем о намерениях Киева", — сказано в публикации.