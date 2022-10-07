МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правила выкупа публичным акционерным обществом (ПАО) своих акций в целях мотивации и поощрения работников и членов органов управления. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин ужесточил контроль за иностранными инвестициями в рыболовстве

Закон совершенствует порядок приобретения ПАО собственных акций, в том числе устанавливает правила такого приобретения и последующего отчуждения.

Согласно закону, компания может приобретать свои акции на организованных торгах в целях поощрения сотрудников только на основании специальной программы. В этой программе должны быть определены цель приобретения акций, их максимальное количество и (или) максимальный размер выделяемых на это средств, период действия программы, а также порядок отчуждения приобретенных акций для поощрения менеджмента компании, в том числе цена и порядок ее определения.

Акции, приобретенные в рамках такой программы, можно будет реализовывать только для поощрения работников и членов органов управления ПАО либо подконтрольных ему организаций, а программа может длиться не более трех лет. При этом период, в течение которого компания сможет приобретать акции — не более одного года с начала действия программы. А приобретенные акции смогут находиться в собственности или быть реализованы на достижение целей программы в течение срока ее действия.

Информация о такой программе должна быть раскрыта, а сделки с акциями по ней осуществляться с привлечением брокера в целях противодействия возможному манипулированию рынком, соблюдения независимости при совершении сделок и предотвращения конфликта интересов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.