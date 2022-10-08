СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Компания-оператор по железнодорожным перевозкам в Крым "Гранд сервис экспресс" заявила о создании оперативного штаба, решаются вопросы альтернативных возможностей перевозки пассажиров. РЖД временно приостановили отправление поездов в Крым

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

"Создан оперативный штаб. Сейчас решаются вопросы об использовании альтернативных возможностей перевозки пассажиров в Крым и из Крыма. Компания делает всё возможное, чтобы обеспечивать транспортное сообщение с полуостровом в текущих условиях", — говорится в сообщении.

По данным компании, в сообщении с Крымом задействовано 11 составов. Пять в направлении в Крым, шесть в направлении из Крыма.