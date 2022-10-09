ПОРТ КАВКАЗ (Краснодарский край), 9 окт — ПРАЙМ. Грузовые автомобили, находящиеся у КПП порта Кавказ в Краснодарском крае, стоят более суток в ожидании своей очереди на паром, чтобы попасть в Крым. Об этом водители рассказали журналистам РИА Новости. По Крымскому мосту после ЧП прошли 13 поездов

Журналисты отметили, что на КПП Порта Кавказ скопилось много фур, также есть микроавтобусы, грузовые машины пока не пускают в Крым через мост, поэтому они ждут своей очереди на паром.

"Едем в Евпаторию из Карелии с женой. У нас покупка недвижимости, если не явимся на сделку, придется платить большую неустойку. Стоим тут с вечера, сначала одну очередь отстояли на Крымский мост, у самого моста нас развернули, сказав, что микроавтобусам пока нельзя. Ждем очередь, чтобы перебраться", — рассказал РИА Новости Дмитрий Микулин.

Житель Крыма по имени Александр рассказал, что отвозил овощи в Ростов-на-Дону, в пятницу вечером выехал обратно, а утром узнал, что произошло ЧП на мосту. По его словам, он практически доехал до него, когда выяснилось, что фурам проезд закрыт.

"Приехал на КПП, 7-8 в очереди. Стою с 8 вечера. Тут ничего не было. На отстойниках полевые кухни. Тут же ни воды, ни еды. Ближайший магазин в 6 км", — пожаловался водитель.

По срочному делу в Севастополь едет дальнобойщик из Воронежа Анатолий Ильичев. Его коллега попал в ДТП, находится в реанимации.

"Стою с 8 утра вчера. Какое питание? Все в машине. Срочная поездка, наш сотрудник попал в ДТП, лежит в реанимации. С его супругой едем. Ее — в больницу, а мне забирать прицеп груженый, машину", — рассказал мужчина.