Фуры больше суток ждут своей очереди на паром в Крым у КПП порта Кавказ в Краснодарском крае
ПОРТ КАВКАЗ (Краснодарский край), 9 окт — ПРАЙМ. Грузовые автомобили, находящиеся у КПП порта Кавказ в Краснодарском крае, стоят более суток в ожидании своей очереди на паром, чтобы попасть в Крым. Об этом водители рассказали журналистам РИА Новости.
Журналисты отметили, что на КПП Порта Кавказ скопилось много фур, также есть микроавтобусы, грузовые машины пока не пускают в Крым через мост, поэтому они ждут своей очереди на паром.
"Едем в Евпаторию из Карелии с женой. У нас покупка недвижимости, если не явимся на сделку, придется платить большую неустойку. Стоим тут с вечера, сначала одну очередь отстояли на Крымский мост, у самого моста нас развернули, сказав, что микроавтобусам пока нельзя. Ждем очередь, чтобы перебраться", — рассказал РИА Новости Дмитрий Микулин.
Житель Крыма по имени Александр рассказал, что отвозил овощи в Ростов-на-Дону, в пятницу вечером выехал обратно, а утром узнал, что произошло ЧП на мосту. По его словам, он практически доехал до него, когда выяснилось, что фурам проезд закрыт.
"Приехал на КПП, 7-8 в очереди. Стою с 8 вечера. Тут ничего не было. На отстойниках полевые кухни. Тут же ни воды, ни еды. Ближайший магазин в 6 км", — пожаловался водитель.
По срочному делу в Севастополь едет дальнобойщик из Воронежа Анатолий Ильичев. Его коллега попал в ДТП, находится в реанимации.
"Стою с 8 утра вчера. Какое питание? Все в машине. Срочная поездка, наш сотрудник попал в ДТП, лежит в реанимации. С его супругой едем. Ее — в больницу, а мне забирать прицеп груженый, машину", — рассказал мужчина.
https://1prime.ru/News/20221009/838403988.html