СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — ПРАЙМ. Около 450 автомобилей и более чем трех тысяч пассажиров перевезено паромами и катерами с момента возобновления работы паромной переправы в Керчи, сообщил РИА Новости врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. В Ростуризме заявили, что транспортных ограничений для поездок в Крым нет

"С начала движения паромов перевезено порядка 450 единиц техники и более 3 тысяч пассажиров", — сказал Лукашенко.

Сейчас на Керченской переправе работают два автомобильно-пассажирских парома "Керченский-2" и "Лаврентий". Также на линии курсируют пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез". Планируется, что в понедельник на линию выйдет третий паром. Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, морская переправа функционирует круглосуточно, перевозка осуществляется бесплатно.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В воскресенье президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины.