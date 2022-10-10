МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг Армении на уровне "B+" со стабильным прогнозом, сообщается в релизе агентства.
"Стабильный прогноз уравновешивает наши ожидания продолжения относительно устойчивого экономического роста с риском… обострения конфликта с Азербайджаном", — поясняет агентство.
При этом S&P может понизить рейтинги Армении в течение следующих 12 месяцев, если резкое усиление геополитических рисков приведет к значительному замедлению экономического роста, что потребует большей фискальной поддержки.
Агентство ожидает, что ВВП страны в 2022 году вырастет до 8,6% из-за сильного внутреннего спроса, обусловленного прибытием российских граждан.
https://1prime.ru/News/20221010/838407971.html
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