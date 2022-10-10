МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от "Справедливой России – За правду" обратились к вице-премьеру, министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением принять меры по отзыву продукции компаний недружественных стран, а также аффилированных с гражданами Украины, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. Депутаты предложили лишить иноагентов права на упрощенное налогообложение

"Просим Вас, уважаемый Денис Валентинович (Мантуров – ред.), принять незамедлительные меры по отзыву продукции компаний недружественных стран, а также аффилированных с гражданами Украины либо основанных ими, и ввести запрет на реализацию продукции указанных компаний в России", — сообщается в документе.

По мнению парламентариев, получение прибыли "недружественно настроенными" иностранными компаниями на территории РФ недопустимо.

"Считаем недопустимым факт получения на территории Российской Федерации коммерческой и иной прибыли со стороны недружественно настроенных иностранных компаний и связанных с Украиной брендов, доходы от реализации продукции которых идут на нужды ВСУ", — уточняется в документе.

Обращение парламентариев было инициировано, в том числе, инцидентом с брендом Lamel. В воскресенье британский бренд декоративной косметики Lamel, основанный украинкой Натальей Яроменко, опубликовал серию сторис в своем аккаунте в одной из соцсетей с подборкой "огненных" макияжей и назвал день ЧП на Крымском мосту (8 октября) праздничным "днём хлопка". В ответ российские магазины косметики объявили бренду бойкот и сняли продукцию Lamel с продажи.