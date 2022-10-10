ЦЮРИХ, 10 окт — ПРАЙМ. Российское посольство в Стокгольме подтвердило РИА Новости факт обращения премьер-министра РФ Михаила Мишустина к шведской коллеге Магдалене Андрессон с просьбой об участии России в расследовании теракта на "Северном потоке", Швеция пока не отреагировала на соответствующее письмо. Европа боится не зря. Чьи "уши" торчат из-за диверсии на "Северном потоке"

Ранее шведские СМИ сообщили, что Мишустин направил Андерссон письмо, в котором попросил привлечь к расследованию инцидентов с "Северными потоками" российскую сторону, в том числе компанию "Газпром".

"Факт направления письма М. В. Мишустина подтверждаем. Реакции шведской стороны на данный момент не последовало", — заявили в дипмиссии.