СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — ПРАЙМ. Все работы по восстановлению Крымского моста планируется завершить в течение месяца-полутора, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Песков оценил работу служб по ликвидации ЧП на Крымском мосту

"Я думаю, что прогноз, могу плюс-минус ошибаться, что в течение месяца-полутора все работы по восстановлению должны быть закончены. Пока такие ожидания", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 1".

Утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября.