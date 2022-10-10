БУДАПЕШТ, 10 окт — ПРАЙМ. Заявления глав европейских стран, когда правительства призывают собственных граждан страдать во имя Украины, являются "осенним парадом бесчувственных заявлений", вряд ли можно ожидать, что они по примеру Будапешта поинтересуются отношением населения к санкциям, заявил госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер. Венгрия запустила национальные консультации по санкциям против России

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, навязанными Брюсселем странам Евросоюза. Гражданам планируется задать семь вопросов, уже известно, что они будут касаться газа, нефти, атомной энергетики и туризма.

"Экономическую турбулентность вызвал не сам факт войны, а плохой ответ на нее брюссельских бюрократов… Было бы неплохо, чтобы другие страны по примеру Венгрии спросили мнение граждан о санкциях, но, судя по сделанным до сих пор заявлениям, это маловероятно. Скорее, идет осенний парад бесчувственных заявлений. Говорят: "Мы будем страдать, но выживем", "Мы должны платить за обучение" или, например, что мнение граждан Германии вторично по отношению к международным обязательствам", — сказал Деметер в интервью газете Magyar Nemzet.

По его словам, подобный подход направлен не на диалог, а на отдаление элит от народа.

"Цена санкций, возможно, не чувствуется в многоэтажном роскошном доме господина (депутата Европарламента Ги) Верхофстадта, но в большинстве европейских домохозяйств она ощутима", — отметил Деметер. В Венгрии заявили о колоссальном вреде антироссийских санкций для Европы

Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе выступления в Праге в конце августа сказала: "Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины". Министра раскритиковала оппозиция. Депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт назвала Бербок "ошибкой" и "опасностью" для Германии. Представитель ХДС Норберт Рёттген посоветовал министру вместо ультимативных форм выбирать хорошую аргументацию, а сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель заявила, что "назрела отставка министра иностранных дел Бербок".

Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявляла, что санкции Евросоюза — это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а Россия — богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная стратегия ЕС "полностью провалилась".

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.