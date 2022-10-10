МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. "Почта России" сообщила о возможных задержках в доставке почтовых отправлений в Крым, рассказали РИА Новости в пресс-службе почтового оператора. Ozon временно ограничил для крымчан возможность совершать заказы

"Совместно с "Почтой" Крыма мы обеспечиваем почтовый обмен с полуостровом с учетом имеющихся логистических возможностей. Возможна задержка в доставке отправлений", — сказали в пресс-службе компании.

В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой СК РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины. В понедельник Путин на совещании с членами Совбеза сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Также Путин заявил, что киевский режим поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.