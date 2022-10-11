МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег от поставок Киеву РСЗО повышенной дальности, заявив, что это станет самым быстрым путем эскалации на Украине до необратимых последствий мировой войны. Медведев назвал цель будущих действий России на Украине

"Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны — поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности. Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги", — написал Медведев в Telegram-канале.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".