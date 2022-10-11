МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Ряд пользователей вечером во вторник сообщают о сбоях в работе портала "Госуслуги" — они не могут перейти на сервисы по оформлению загранпаспортов, паспортов РФ, а также оформления регистрации на портале "Госуслуг". Минцифры опровергло сообщения об утечке данных с портала "Госуслуг"

"Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже", — говорится в уведомлении на портале "Госуслуг".

Детектор сбоев от Brand Analytics также фиксирует сбои в работе портала "Госуслуги".

"Пользователи говорят о проблемах в работе сервиса", — говорится в сообщении на сайте Downdetector.

Около 75% пользователей отмечают, что не работают "Госуслуги", 10% жалуются на проблемы со входом на портал, еще 10% на сбои в работе мобильного приложения.