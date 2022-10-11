Пользователи сообщили о сбоях в сервисах "Госуслуг" по оформлению паспортов
Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов "Госуслуг" по оформлению паспортов и регистраций
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Ряд пользователей вечером во вторник сообщают о сбоях в работе портала "Госуслуги" — они не могут перейти на сервисы по оформлению загранпаспортов, паспортов РФ, а также оформления регистрации на портале "Госуслуг".
"Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже", — говорится в уведомлении на портале "Госуслуг".
Детектор сбоев от Brand Analytics также фиксирует сбои в работе портала "Госуслуги".
"Пользователи говорят о проблемах в работе сервиса", — говорится в сообщении на сайте Downdetector.
Около 75% пользователей отмечают, что не работают "Госуслуги", 10% жалуются на проблемы со входом на портал, еще 10% на сбои в работе мобильного приложения.
https://1prime.ru/News/20221011/838430903.html
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