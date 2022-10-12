ПЕРМЬ, 12 окт — ПРАЙМ. Дефицита контейнеров в России не предвидится на горизонте 6-12 месяцев, это обусловлено поддержкой властей, которая субсидировала отрасль, а также отгрузкой со стороны китайских компаний, сообщил гендиректор компании "Трансконтейнер" Виктор Марков. Импорт контейнеров через ВМТП вырос в 1,5 раза, но порт работает штатно

Марков в ходе своего выступления на МЭФ пояснил, что на российском рынке существовали опасения дефицита контейнеров, так как крупнейшие морские линии прекратили работу со страной и массово вывозят находящиеся в собственности контейнеры — порядка 300 тысяч ДФЭ (контейнер в двадцатифутовом эквиваленте) из 750 тысяч, которые обеспечивали перевозки в РФ на конец года. В конце июня Марков сообщал, что дефицит контейнеров в РФ после ухода глобальных морских линий может составить около 100-150 тысяч ДФЭ.

"Правительство РФ очень вовремя приняло меры господдержки — обнуление таможенных пошлин на ввоз контейнеров и субсидирование приобретения контейнеров (льготный кредит). Поэтому на конец этого года будет покупка российскими собственниками 100-120 тысяч ДФЭ и еще приблизительно 150 тысяч — китайские собственники, которые начали массово отгружать контейнеры в РФ. Что касается сегодняшних геополитических реалий, то мы не видим проблемы дефицита контейнеров на горизонте 6-12 месяцев", — сказал Марков.

Кроме того, Марков заявил о необоснованности опасений, касающихся дефицита флота. "По факту, мы имеем массовое замещение убывших крупных линейных игроков российскими и китайскими операторами. К примеру, на Дальнем Востоке функционировало 15 контейнерных линий, сейчас их 27. Однако есть сопутствующая негативная тенденция — падает средняя емкость флота — примерно в пять раз. Снижается вместимость одной лодки, то есть стоимость и себестоимость контейнеров на морском плече не будет снижаться точно", — добавил спикер.

"Трансконтейнер" — российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520.

Межрегиональный экспортный форум проходит на площадке "Пермь ЭКСПО" 12 и 13 октября. Его организатором является правительство Пермского края, среди спикеров — глава региона Дмитрий Махонин, руководители краевых министерств, представители АО "Российский экспортный центр", департаментов Министерства экономического развития РФ и Министерства транспорта РФ, российских и иностранных компаний.