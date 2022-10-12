СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — ПРАЙМ. Ремонт линий электропередач на Запорожской АЭС ведется, но украинская сторона препятствует этому новыми обстрелами, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Запорожские власти сообщили о подключении ЗАЭС к российской энергосистеме

Ранее Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны Украины перешла на работу на дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд. Все шесть энергоблоков атомной станции остановлены ранее, генерация электроэнергии не осуществляется.

"Идет тяжелая, достаточно рискованная работа по восстановлению вспомогательной инфраструктуры, по восстановлению линий электропередач. Она сейчас идет тоже под обстрелами. Потому что как только наступает момент вроде бы затишья, и люди выходят на линии и начинают ремонтировать, Украина открывает новый обстрел и создает условия невозможности для этого ремонта", — сказал Карчаа в эфире Первого канала.

Технических возможностей на данный момент запитать Запорожскую АЭС с российской стороны нет, но задача такая стоит, также заявил Карчаа.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС из-за обстрелов со стороны Украины перешла на работу на дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд. Все шесть энергоблоков атомной станции остановлены ранее, генерация электроэнергии не осуществляется.

"Сегодня таких технических возможностей, к сожалению, нет. Задача конечно такая стоит, но сегодня такими техническими возможностями мы не располагаем", — сказал советник гендиректора "Росэнергоатома".

По его словам, в среду украинская сторона намеренно отключила Днепровскую линию электропередач, питающую Запорожскую АЭС.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

"У нас сложилось даже впечатление, что это такая проверка, не запитана ли станция на российскую энергосистему", — подчеркнул Карчаа.