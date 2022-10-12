БРЮССЕЛЬ, 12 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия 18 октября представит новый пакет мер в сфере энергетики, который не станет последним, сообщила еврокомиссар по энергетике Камри Симсон на пресс-конференции. ЕК хочет провести с Евросоюзом стресс-тест энергетической инфраструктуры

"Еврокомиссия представит пакет предложений 18 октября, и он не будет последним таким пакетом", — сказала она.