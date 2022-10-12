2022-10-12T19:06:07+03:00
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2022
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Еврокомиссия анонсировала новый пакет энергетических мер
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Еврокомиссия 18 октября представит новый пакет мер в сфере энергетики, который не станет последним, сообщила еврокомиссар по энергетике Камри Симсон на пресс-конференции... ПРАЙМ, 12.10.2022
новости, ес, еврокомиссия, энергомеры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия 18 октября представит новый пакет мер в сфере энергетики, который не станет последним, сообщила еврокомиссар по энергетике Камри Симсон на пресс-конференции.
"Еврокомиссия представит пакет предложений 18 октября, и он не будет последним таким пакетом", — сказала она.