БЕЛГРАД, 12 окт — ПРАЙМ. Глава постоянной делегации Евросоюза в Сербии Эммануэль Жофре заявил в среду президенту Сербии Александру Вучичу, что Брюссель ожидает от Белграда и других кандидатов в ЕС согласованности по вопросу санкций в отношении РФ. Сербия не будет вводить антироссийские санкции, заявил Вучич

Вучич вечером в среду провел встречу с Жофре, который официально вручил ему ежегодный доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути в ЕС в 2022 году. По словам европейского представителя, степень согласованности официального Белграда с Брюсселем в этом году упала с 64% до 25%.

"Сербия не согласовалась с ограничительными мерами против РФ и рекомендациями высокого представителя ЕС по этому вопросу. Мы ожидаем от стран-кандидатов, чтобы они прогрессивно согласовывались с внешней политикой и политикой безопасности ЕС в рамках переговорной платформы. Сербия присоединилась к ЕС в определенном числе резолюций в ООН и на остальных международных форумах, это важно и является вопросом нашего будущего, и мы, как ЕС, рассчитываем на Сербию и на всех наших партнеров, которых считаем союзниками", — заявил глава постоянной делегации ЕС на совместной пресс-конференции.