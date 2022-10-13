Украина в октябре получит новый транш внешней финансовой помощи
Украина в октябре получит новый транш финансовой помощи в размере 530 миллионов долларов
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ВАШИНГТОН, 13 окт — ПРАЙМ. Украина до конца октября получит новый транш финансовой помощи от международных партнеров на сумму 530 миллионов долларов. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.
“Мы уже направили правительству Украины 11 миллиардов долларов. До конца этого месяца будет еще 530 миллионов долларов”, — сообщил он.
В среду глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщала, что Украина в 2022 году договорилась о внешнем финансировании на общую сумму 35 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/News/20221013/838457228.html
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