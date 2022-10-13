ВАШИНГТОН, 13 окт — ПРАЙМ. Украина до конца октября получит новый транш финансовой помощи от международных партнеров на сумму 530 миллионов долларов. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. МВФ оценил потребность Украины во внешнем финансировании

“Мы уже направили правительству Украины 11 миллиардов долларов. До конца этого месяца будет еще 530 миллионов долларов”, — сообщил он.

В среду глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщала, что Украина в 2022 году договорилась о внешнем финансировании на общую сумму 35 миллиардов долларов.