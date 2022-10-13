ВАШИНГТОН, 13 окт — ПРАЙМ. Украина до конца октября получит новый транш финансовой помощи от международных партнеров на сумму 530 миллионов долларов. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

!Штаб-квартира Международного валютного фонда

МВФ оценил потребность Украины во внешнем финансировании

“Мы уже направили правительству Украины 11 миллиардов долларов. До конца этого месяца будет еще 530 миллионов долларов”, — сообщил он.

В среду глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщала, что Украина в 2022 году договорилась о внешнем финансировании на общую сумму 35 миллиардов долларов.