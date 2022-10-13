ПЕКИН, 13 окт — ПРАЙМ. Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности после экспортных ограничений США обвинила Вашингтон в дискриминационной торговой политике и призвала американские власти исправить свои ошибочные действия "ради миллионов участников индустрии" во всем мире. Reuters: акции производителей полупроводников оказались под давлением

Ранее минторг США сообщил, что Вашингтон ограничил поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников.

"Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности выступает против использования министерством торговли США таких безапелляционных методов, вносящих помехи в международную торговлю", — говорится в заявлении Ассоциации, распространенном в четверг.

Ассоциация выразила обеспокоенность тем, что США используют государственную безопасность для проведения своей "дискриминационной торговой политики".

"Такая односторонняя политика может не только нанести еще больший ущерб цепочкам поставок в полупроводниковой промышленности, но, что еще важнее, создаст атмосферу неопределенности в индустрии, негативно отразится на духе взаимного доверия и дружеского сотрудничества, который десятилетиями с большими усилиями совместно создавался участниками индустрии полупроводников во всем мире", — отмечается в документе.

В Ассоциации выразили надежду на то, что американское правительство как можно скорее исправит свои ошибочные действия "ради полупроводниковой промышленности" и "миллионов ее участников".

Ранее президент США подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем. При этом администрация Байдена в обзоре цепочки поставок в 2021 году признавала значительную зависимость страны от продукции тайваньской TSMC, и, по данным исследовательской группы Capital Economics, именно TSMC производит более 90% самых современных микрочипов в мире. Крупнейшие технологические корпорации США, включая Apple, Intel, NVIDIA, Qualcomm, AMD и Broadcom, закупают микрочипы у TSMC, в то время как правительство США зависит от тайваньских микрочипов для производства некоторых наиболее важных и сложных систем, включая вооружение.