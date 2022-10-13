БРЮССЕЛЬ, 13 окт — ПРАЙМ. Европейская комиссия намерена уполномочить прокуратуру ЕС бороться с преступлениями, связанными с обходом европейских санкций, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Орбан рассказал, что неоднократно угрожал ЕК ветировать санкционные пакеты

"Я прежде всего думаю об ограничениях, связанных с агрессией на Украине. Мы внесли многих российских, белорусских граждан и организаций в санкционные списки. Обход этих санкций будет считаться уголовным преступлением. Возможно, в этой сфере необходимо предоставить больше полномочий Европейской прокуратуре", — сказал Рейндерс на пресс-конференции в Люксембурге по итогам заседания министров юстиции ЕС.

Европейская прокуратура год назад приступила к работе в штаб-квартире в Люксембурге, ее главной задачей на первом этапе стала защита бюджета Евросоюза от злоупотреблений.

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.