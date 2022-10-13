БЕРЛИН, 13 окт — ПРАЙМ. Федеральная прокуратура ФРГ в четверг инициировала расследование диверсии, произошедшей в прошлые выходные на севере Германии, в результате которой была повреждена кабельная сеть железной дороги. В ФРГ предложили создать общенациональный абонемент на проезд за 49 евро

Расследование перенял федеральный прокурор Петер Франк, было возбуждено дело по подозрению в "антиконституционном саботаже", сообщил пресс-секретарь прокуратуры в ответ на запрос телеканала ZDF.

Компания Deutsche Bahn в субботу утром сообщила о технических неисправностях, в результате которых было полностью парализовано движение поездов дальнего следования на севере Германии. Позже оно было восстановлено, однако впоследствии наблюдались сбои и задержки поездов. Позднее немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на представителя компании Deutsche Bahn сообщило, что остановка движения поездов была вызвана диверсией.