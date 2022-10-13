МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля "увядшей брюссельской капустой", сообщение появилось на личной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте". Медведев назвал цель будущих действий России на Украине

"Есть обиженная ливерная колбаса. Это герр Шольц (канцлер ФРГ Олаф Шольц — ред.). А есть увядшая брюссельская капуста. Это сеньор Боррель. Будучи большим стратегом и крупным военачальником в несуществующей европейской армии, он выдал сегодня следующее: "Любая ядерная атака в отношении Украины вызовет ответ — не ядерный, но настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена", — написал Медведев.

В мае Андрей Мельник, который являлся послом Украины в Берлине, назвал канцлера Германии "обиженной ливерной колбасой". В ответ на слова Шольца, что он не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Мельник назвал его "обиженной ливерной колбасой", имея в виду безосновательную обиду.