Медведев назвал Борреля "увядшей брюссельской капустой"
Медведев назвал Борреля "увядшей брюссельской капустой" в ответ на его слова о ядерном ударе
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля "увядшей брюссельской капустой", сообщение появилось на личной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
"Есть обиженная ливерная колбаса. Это герр Шольц (канцлер ФРГ Олаф Шольц — ред.). А есть увядшая брюссельская капуста. Это сеньор Боррель. Будучи большим стратегом и крупным военачальником в несуществующей европейской армии, он выдал сегодня следующее: "Любая ядерная атака в отношении Украины вызовет ответ — не ядерный, но настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена", — написал Медведев.
В мае Андрей Мельник, который являлся послом Украины в Берлине, назвал канцлера Германии "обиженной ливерной колбасой". В ответ на слова Шольца, что он не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Мельник назвал его "обиженной ливерной колбасой", имея в виду безосновательную обиду.
https://1prime.ru/News/20221013/838461142.html
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