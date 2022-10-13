МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля "увядшей брюссельской капустой", сообщение появилось на личной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".

Зампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью французскому телеканалу "LCI"

Медведев назвал цель будущих действий России на Украине

"Есть обиженная ливерная колбаса. Это герр Шольц (канцлер ФРГ Олаф Шольц — ред.). А есть увядшая брюссельская капуста. Это сеньор Боррель. Будучи большим стратегом и крупным военачальником в несуществующей европейской армии, он выдал сегодня следующее: "Любая ядерная атака в отношении Украины вызовет ответ — не ядерный, но настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена", — написал Медведев.

В мае Андрей Мельник, который являлся послом Украины в Берлине, назвал канцлера Германии "обиженной ливерной колбасой". В ответ на слова Шольца, что он не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Мельник назвал его "обиженной ливерной колбасой", имея в виду безосновательную обиду.