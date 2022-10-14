Денежная база России в широком определении выросла на 6,4 процента
Денежная база России в широком определении выросла по состоянию на 1 октября до 21 триллиона рублей
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 октября составил 21,09 триллиона рублей после 19,83 триллиона на 1 сентября, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель вырос на 1,27 триллиона рублей, или на 6,4%.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (15,158 триллиона рублей на 1 октября). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,835 триллиона), обязательные резервы (145,9 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (2,955 триллиона рублей).
https://1prime.ru/News/20221014/838470595.html
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