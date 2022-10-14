МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 октября составил 21,09 триллиона рублей после 19,83 триллиона на 1 сентября, сообщил Банк России. ЦБ обяжет системно значимые банки обеспечивать переводы через СБП

Таким образом, за месяц показатель вырос на 1,27 триллиона рублей, или на 6,4%.

Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (15,158 триллиона рублей на 1 октября). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,835 триллиона), обязательные резервы (145,9 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (2,955 триллиона рублей).