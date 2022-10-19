Путин заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой
Путин заявил, что Киев отказался от переговоров и продолжил обстрелы российских территорий
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди", — сообщил президент на заседании Совета безопасности РФ.
Глава государства также подчеркнул, что "неонацисты используют откровенно террористические методы: диверсии на объектах жинеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти".
https://1prime.ru/News/20221019/838510474.html
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