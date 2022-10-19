МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении размеров страховых выплат потерпевшим при авариях на опасных объектах. Госдума в первом чтении приняла проект о повышении ответственности для КИИ

Документ, внесенный группой депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду", увеличивает размеры таких выплат по договорам обязательного страхования в качестве возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, до 3 миллионов рублей с 2 миллионов, а в случае нанесения вреда имуществу физлица выплата вырастает до 750 тысяч рублей с 500 тысяч, юрлица – до 1 миллиона с 750 тысяч рублей.

За возмещение вреда, причиненного в связи с нарушением условий жизнедеятельности, выплата увеличится до 300 тысяч рублей с 200 тысяч каждому потерпевшему, а выплата в счет возмещения расходов на погребение — до 40 тысяч рублей с 25 тысяч. Одновременно предусматривается ежегодная индексация таких выплат исходя из уровня инфляции, устанавливаемого законом о федеральном бюджете.

Соответствующие изменения вносятся в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте". Принятие законопроекта позволит повысить уровень социальной защиты семей работников, работающих на опасных производствах, таких как угольные шахты, и в дальнейшем индексировать такие выплаты на величину инфляции, поясняют разработчики.

К опасным объектам, владельцы которых обязаны страховать свою гражданскую ответственность, относятся опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения, автозаправочные станции жидкого моторного топлива, лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением эскалаторов в метрополитенах), пассажирские конвейеры (движущиеся пешеходные дорожки).

Правительство РФ концептуально поддерживает необходимость повышения уровня защиты пострадавших в результате аварии на опасном объекте, но считает необходимым доработать законопроект в отношении размеров страховых выплат. Кабмин также выступает за увеличение размеров страховых сумм, которые при наступлении каждого страхового случая не могут быть превышены общим объемом страховых выплат. А вопрос индексации размеров страховых выплат, по мнению правительства, "требует комплексной проработки".