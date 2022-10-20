МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. По итогам работы в третьем квартале 2022 года ППК "Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ) перечислила спортивным федерациям и профессиональным лигам 3,3 миллиарда рублей целевых отчислений от деятельности букмекерских компаний. Это на восемь процентов больше показателя за предыдущий квартал.

В регуляторе объяснили, что в целом рост целевых отчислений обусловлен сокращением объема теневого рынка за счет последовательной работы ЕРАИ по выявлению и блокировке сайтов недобросовестных организаторов азартных игр.

"Мы сфокусировались на работе по выявлению с последующей блокировкой сайтов нелегальных букмекеров. Так, в третьем квартале наша информационная система отследила более 1,2 млн таких сайтов. В результате более защищенными стали россияне, делающие ставки. Закономерно вырос оборот добросовестных участников рынка за счет перетока игроков с заблокированных ресурсов, что привело к росту как целевых отчислений, так и налогооблагаемой базы. На фоне вынужденного сокращения финансирования спортивной отрасли на 20 процентов в 2023 году, получаемые от ЕРАИ целевые отчисления станут существенной поддержкой нашим спортсменам," — рассказал генеральный директор ППК "Единый регулятор азартных игр" Алексей Грачев.

В отчетном периоде ЕРАИ продолжила наращивать пул спортивных федераций, получающих целевые отчисления от букмекерской деятельности. Так, в августе было заключено соглашение с Федерацией боулинга России, в сентябре — с Федерацией рыболовного спорта России. Суммарно федерациям уже перечислено 8,4 миллионов рублей. Всего внебюджетную поддержку сейчас получают 115 спортивных федерации и 2 профессиональные лиги.