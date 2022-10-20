МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Совфед одобрил эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Согласно закону, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях будет проведен эксперимент по онлайн-продаже лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту.

Возможность дистанционной продажи рецептурных препаратов обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства аптечного рынка, позволит повысить доступность рецептурных лекарств для всех категорий граждан, указывалось в пояснительных материалах.

На правительство возлагается ответственность за утверждение положений о порядке проведения эксперимента, в том числе требований к медицинским и аптечным организациям — участникам эксперимента, осуществления розничной торговли лекарствами, требований к доставке препаратов гражданам, а также правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.

Перечень лекарств в рамках эксперимента по онлайн-продаже рецептурных препаратов будет строго ограничен, чтобы исключить злонамеренное использование таких препаратов пациентами самостоятельно, подчеркивали в Минздраве.