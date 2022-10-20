ХЕЛЬСИНКИ, 20 окт — ПРАЙМ. Эстония ужесточает правила перевозки грузов через границу с Россией на основании восьмого пакета санкций ЕС, сообщил в четверг Налогово-таможенный департамент республики (НТД). Эстония предложила направить замороженные российские активы Украине

Восьмой пакет санкций ЕС вступил в силу 7 октября. Он дополнил прежние списки товаров, находящихся под запретом на импорт и экспорт, в том числе бытовой техникой, одеждой, табачными изделиями, химикатами и предметами личной гигиены, товарами двойного назначения, новейшими технологиями и прочего, отмечает Налогово-таможенный департамент.

"Новый пакет санкций внёс изменения в те группы товаров, на которые ранее не распространялось ограничение при их ввозе. Например, на предметы личной гигиены, мыло, средства по уходу за кожей, средства для гигиены полости рта и зубов, рюкзаки, женские сумки, предметы одежды для женщин и девочек", – сказал изданию Postimees глава Восточного таможенного пункта Вирго Трейнбук.

По его словам, таможенники проработали список тех товаров и их составляющих, которые находятся под запретом, а также в течение двух недель внедрили его в работу. "Грузоперевозчики считаются с тем, что пристальное внимание таможенников обращено на товары, подпадающие под санкции; пока не возникало проблем с новым списком", — добавил Трейнбук.

Переходный период для товаров, перевозимых на основании ранее заключенных договоров, будет действовать до 8 января 2023 года.