МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря рассмотреть вопрос обновления тягового и подвижного железнодорожного состава с целью обеспечения эффективного функционирования транспортных коридоров, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. СМИ: Россия выделит 30 миллиардов долларов на железные дороги в Китай

"В целях обеспечения эффективного функционирования транспортных коридоров, в том числе Северного морского пути, рассмотреть вопросы: об обновлении тягового и подвижного состава железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.