Путин поручил рассмотреть вопрос обновления железнодорожных составов
Путин поручил рассмотреть вопрос обновления железнодорожного транспорта
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря рассмотреть вопрос обновления тягового и подвижного железнодорожного состава с целью обеспечения эффективного функционирования транспортных коридоров, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"В целях обеспечения эффективного функционирования транспортных коридоров, в том числе Северного морского пути, рассмотреть вопросы: об обновлении тягового и подвижного состава железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/News/20221020/838532095.html
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