ТАШКЕНТ, 21 окт — ПРАЙМ. Президенты Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов в пятницу дали старт строительству зоны приграничной торговли "Хорезм – Дашогуз", сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. Российские туристы стали чаще посещать Узбекистан

Мирзиеев 20-21 октября находится с официальным визитом в Туркмении. В пятницу президенты двух стран приняли участие в торжественном открытия парка "Ташкент" в Ашхабаде.

"Здесь же состоялась церемония запуска строительства зоны приграничной торговли "Хорезм – Дашогуз". Президенты Узбекистана и Туркменистана дали старт строительству", — говорится в сообщении. Церемония состоялась в режиме видеоконференцсвязи.

Строительство зоны приграничной торговли ведётся на сопредельной территории двух стран в районе пункта пропуска "Шават – Дашогуз" на узбекско-туркменской границе, уточняет пресс-служба.

В пятницу также был подписан протокол о продолжении работ по созданию и регулированию деятельности этого объекта. Здесь запланировано создание современной инфраструктуры — торговые павильоны, складские сооружения, контейнерные площадки и места работы для предпринимателей. Проект сыграет важную роль в росте взаимной торговли, активизации бизнес-контактов, добавили в пресс-службе.