ЕРЕВАН, 21 окт — ПРАЙМ. Глава минэкономики Армении Ваган Керобян заявил об ужесточении режима пропуска на КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе после теракта на Крымском мосту. ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту

"На "Верхнем Ласе" с открытием новых полос пропускная способность вырастет, но сейчас есть две проблемы — погодные условия, вы знаете, что зимой движение там затруднено, и проблема с безопасностью. В связи со взрывом на Крымском мосту ужесточен режим пропуска на "Верхнем Ларсе", — сказал он после встречи с армянскими бизнесменами, в которой участвовал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По словам Керобяна, он обсудил с российским министром этот вопрос. Он также отметил, что сейчас возникли большие очереди, и в этой связи заявил о важности запуска альтернативного паромного сообщения между грузинским Поти и российским портом "Кавказ".

"Кроме того, сегодня была обсуждена важность воздушных грузоперевозок", — сказал Керобян.

Ранее ФСБ России сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления. Всего, по информации СК РФ, в деле фигурируют 12 человек.

По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, город Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (Москва). На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира. На следующий день документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Крыму. В этот же день паллеты были загружены в грузовик Махира Юсубова, который и выехал в Симферополь.