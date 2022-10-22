В Венгрии иронично ответили на жалобу Макрона из-за цен на газ
В Венгрии иронично ответили на заявление Макрона о различной стоимости газа в США и Европе
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сыронизировал в ответ на заявления французского лидера Эммануэля Макрона о серьезном различии цен на газ в Европе и США.
"Мы можем приветствовать заявление словами "Доброе утро!" — заявил он в ходе брифинга.
Гуйяш напомнил, что Будапешт уже неоднократно обращал внимание на эту проблему. По его словам, Евросоюзу приходится конкурировать на мировом энергетическом рынке со странами, которым сырье обходится значительно дешевле, в том числе с Соединенными Штатами.
"Мы приветствуем признание, не думаем, что нам в этом вопросе надо оспаривать авторские права, но Европа должна продолжать политику в соответствии с этим", — добавил представитель властей.
Ранее Макрон заявил, что Вашингтон применяет двойные стандарты при установлении цен на газ, из-за чего этот энергоресурс на американском рынке стоит в три-четыре раза меньше, чем в Европе.
При этом венгерский премьер Виктор Орбан подчеркивал, что Европа проигрывает, выбирая американское сырье вместо российского, поскольку последнее обходится в пять-десять раз дешевле.
https://1prime.ru/News/20221022/838552470.html
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