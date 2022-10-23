МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. При крушении самолета в Иркутске погибли два пилота, жертв среди населения нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В Иркутске, по предварительным данным, самолет упал на двухэтажный дом

"Погибли два пилота, жертв среди населения нет. Пожар на земле локализован", — заявили в ведомстве.