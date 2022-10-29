ООН, 29 окт — ПРАЙМ. ООН находится в контакте с Москвой в свете новостей о приостановке участия России в "зерновой сделке", заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Россия приостанавливает участие в зерновой сделке

"Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке их участия в Черноморской зерновой инициативе после нападения на российский Черноморский флот. Мы находимся в контакте с российскими властями по этому вопросу", – сказал Дюжаррик.

Он также подчеркнул, что всем сторонам важно воздержиаться от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу "важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире".