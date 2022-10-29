В ООН сообщили о контактах с Россией по вопросу "зерновой сделки"
ООН сообщила о контактах с Москвой по вопросу участия России в "зерновой сделке"
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ООН, 29 окт — ПРАЙМ. ООН находится в контакте с Москвой в свете новостей о приостановке участия России в "зерновой сделке", заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке их участия в Черноморской зерновой инициативе после нападения на российский Черноморский флот. Мы находимся в контакте с российскими властями по этому вопросу", – сказал Дюжаррик.
Он также подчеркнул, что всем сторонам важно воздержиаться от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу "важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире".
https://1prime.ru/News/20221029/838641408.html
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