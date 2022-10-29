МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Выход России из "продуктовой сделки" стал разумным шагом, так как невозможно было все время играть в одни ворота, заявил профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский. В ООН сообщили о контактах с Россией по вопросу "зерновой сделки"

"Украинское зерно экспортируется, а российское — нет. Так не договаривались. Так что, на мой взгляд, это вполне разумно. Если Запад так беспокоится об экспорте зерна и насыщении мирового рынка продовольствием, ему надо в какой-то степени снять санкции. Не все, но хотя бы те, которые касаются транспорта, страхования, дохода судов", — сказал Братерский.

"Сейчас, естественно, обвинят Россию в том, что мы морим всех голодом, но морим не мы. Продолжать на это смотреть было бы неверно… Мы бы из этой сделки все равно вышли, потому что невозможно играть в одни ворота, но все произошло раньше", — подчеркнул эксперт. При этом он отметил, что обсуждений с западом в продовольственном вопросе в ближайшее время не будет. "Сделка создавалась под эгидой ООН. Насколько я понимаю, организация брала на себя обязательство обеспечить выполнение этой сделки, но ООН это обязательно не выполнила", — заключил эксперт.

Ранее в МИД России заявили, что действие "продуктовой сделки" приостановлено на неопределенный срок. В заявлении министерства указывается, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинской сельхозпродукции, нанесли массированный удар с использованием беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе.