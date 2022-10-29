Россия уведомила Гутерреша о приостановке участия в "зерновой сделке"
Россия официально уведомила генсека ООН о приостановке участия в "зерновой сделке"
Читать 1prime.ru в
ООН, 29 окт — ПРАЙМ. Россия официально уведомила генсека ООН Гутерреша о приостановке своего участия в "зерновой сделке", следует из письма постпреда РФ Небензи генсеку ООН.
"На фоне этой атаки украинских вооруженных сил Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках… вышеупомянутых инициатив. Таком образом, с сегодняшнего дня российская сторона приостанавливает инициативу на неопределенный период", — говорится в данном письме.
Постпред отметил, что 29 октября украинские вооруженные силы нанесли массированные авиа удары и удары на море с использованием беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота РФ (военной базе в Севастополе).
Как указал Небензя, атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины. По словам Небензи, атака была осуществлена под прикрытием коридоров безопасности, определенных для исполнения так называемой "черноморской инициативы".
https://1prime.ru/News/20221029/838641730.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.