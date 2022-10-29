ЖЕНЕВА, 29 окт — ПРАЙМ. Международный комитет Красного Креста (МККК) надеется, что новое соглашение между сторонами будет достигнуто после выхода России из соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море, заявила сотрудница пресс-службы организации Люсиль Марбо. Россия уведомила Гутерреша о приостановке участия в "зерновой сделке"

"МККК не комментирует политические решения. Это соглашение об экспорте зерна стало огромным облегчением для людей, страдающих от отсутствия продовольственной безопасности во всем мире, в том числе в странах, находящихся в состоянии вооруженного конфликта. МККК надеется, что стороны придут к новому соглашению", — сказала она, отвечая на просьбу корреспондента прокомментировать приостановку участия России в "продуктовой сделке".

Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам, заявил вечером в субботу глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.