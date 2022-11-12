МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщает пресс-служба Кремля. По данным пресс-службы, в телефонном разговоре Путин и его иранский коллега обсудили вопросы взаимодействия в политической и экономической областях, включая транспорт. Иран ждет подписания договоров с "Газпромом" в декабре

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси", — говорится в сообщении.

Отмечается, что был "обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу".

Кроме того, Путин и Раиси условились, что контакты между российскими и иранскими ведомствами будут активизированы.