МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на новости об ослаблении ковидных ограничений в Китае. Фондовые индексы АТР закрыли торги в основном снижением

По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,75%, до 3110,42 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,49%, до 2027,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,96%, до 17838 пунктов. Южнокорейский KOSPI растет на 0,03%, до 2483,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,05%, до 7154 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,85%, до 28028,5 пункта.

По данным СМИ, Китай ослабил некоторые антиковидные меры, что стало драйвером для азиатских рынков.

Кроме того, как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, финансовые учреждения КНР получили уведомление от Народного банка Китая и Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности, в котором изложены меры по поддержке отрасли, включая продление сроков погашения кредитов. Отмечается, что это является серьезным шагом для ослабления глубокого кризиса ликвидности, от которого сектор недвижимости страдает с середины 2020 года.