МАХАЧКАЛА, 14 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings запускает с 6 декабря рейсы из Махачкалы в Ереван, сообщает пресс-служба дагестанского аэропорта. Flyone Armenia запустила прямые рейсы из Еревана в Минеральные Воды

"С 6 декабря открывается авиасообщение между Махачкалой и Ереваном. Рейсы в столицу Армении будут выполняться по вторникам на самолётах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Билеты уже в продаже", — говорится в сообщении.

Длительность полета составит 1 час 10 минут.

Билеты можно приобретать в кассах аэропорта и на сайте авиакомпании.