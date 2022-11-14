Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Махачкалы в Ереван с 6 декабря
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МАХАЧКАЛА, 14 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings запускает с 6 декабря рейсы из Махачкалы в Ереван, сообщает пресс-служба дагестанского аэропорта.
"С 6 декабря открывается авиасообщение между Махачкалой и Ереваном. Рейсы в столицу Армении будут выполняться по вторникам на самолётах SSJ100 вместимостью 100 кресел. Билеты уже в продаже", — говорится в сообщении.
Длительность полета составит 1 час 10 минут.
Билеты можно приобретать в кассах аэропорта и на сайте авиакомпании.
https://1prime.ru/News/20221114/838816341.html
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