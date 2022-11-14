МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Онлайн-ритейлер Amazon планирует сократить 10 тысяч сотрудников — около 3% от корпоративного штаба компании, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. Антимонопольный регулятор ФРГ расширил расследование в отношении Amazon

"Amazon планирует уволить около 10 тысяч человек, занимающих корпоративные и технологические должности, начиная уже на этой неделе", — пишет газета, ссылаясь на источники. Отмечается, что эта мера станет крупнейшим сокращением рабочих мест в истории компании.

Цитируя источники, The New York Times пишет, что сокращения будут сосредоточены в отделе по производству устройств, включая голосового помощника Alexa, а также в подразделении розничной торговли и в отделе кадров. Тем не менее, газета отмечает, что окончательное число сотрудников, подлежащих сокращению, пока остается неопределенным, но если оно действительно составит около 10 тысяч, то это составит примерно 3% корпоративных сотрудников Amazon.

Кроме того, по данным The New York Times, в последние месяцы Amazon закрыла или сократила ряд других проектов, включая Amazon Care — сервис по оказанию неотложной медицинской помощи, Scout — сервис для доставки товаров на дом, и Fabric.com — дочерняя компания, которая продавала швейные принадлежности в течение трех десятилетий.

Газета пишет, что еще недавно компания боролась за сохранение своих сотрудников — отмечается, что в начале года онлайн-ритейлер более чем вдвое увеличил лимит денежной компенсации для своих технических работников, ссылаясь на "особенно конкурентный рынок труда".

В начале месяца старший вице-президент по персоналу и технологиям Amazon Бэт Галетти (Beth Galetti) сообщала, что ритейлер временно приостановил наем корпоративных сотрудников. Кроме того, сообщалось, что новый владелец Twitter Илон Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в своей компании, что составляет половину общей численности персонала. Помимо этого, руководитель Apple Тим Кук сказал в интервью CBS, что его компания замедлила темпы найма сотрудников и не исключает сокращений.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.