МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки уплаты таможенных пошлин издательству "РОСМЭН", текст распоряжения опубликован на портале правовой информации. В ФТС называли ожидаемый годовой объем таможенных платежей

"Подтвердить наличие у общества с ограниченной ответственностью "РОСМЭН"… основания для предоставления отсрочки уплаты ввозных таможенных пошлин при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза в рамках соглашения о реализации продукции от 6 сентября 2022 года между… "РОСМЭН и ZAPF CREATION AG", — говорится в документе.