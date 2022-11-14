МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки уплаты таможенных пошлин издательству "РОСМЭН", текст распоряжения опубликован на портале правовой информации.
"Подтвердить наличие у общества с ограниченной ответственностью "РОСМЭН"… основания для предоставления отсрочки уплаты ввозных таможенных пошлин при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза в рамках соглашения о реализации продукции от 6 сентября 2022 года между… "РОСМЭН и ZAPF CREATION AG", — говорится в документе.
https://1prime.ru/News/20221114/838820761.html
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