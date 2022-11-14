ВАШИНГТОН, 14 ноя — ПРАЙМ. Американский минфин утверждает, что новые санкции США направлены против глобальной военной цепи поставок России. Минфин США разрешил операции с подсанкционными российскими компаниями

Минфин США поместил под санкции расположенную в Армении компанию Milur Electronics LLC и связанную с ней швейцарскую Milur SA, ведущие бизнес в сфере микроэлектроники. Кроме того, под санкции попала расположенная на Тайване Sharp Edge Engineering, которая использовалась для закупки компонентов микроэлектроники у азиатских компаний. Всего в понедельник США ввели санкции против 14 физических лиц, 28 организаций и восьми воздушных судов. Согласно документу минфина, под санкции попали также члены семьи сенатора Сулеймана Керимова и связанные с ним лица и организации.

"Сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) совместно с государственным департаментом ввели санкции против транснациональной сети по закупке технологий, которая поддерживает российский оборонно-промышленный комплекс", — указано в заявлении.

Отмечается, что "OFAC также поместил под санкции глобальную сеть финансовых координаторов, посредников и других ассоциированных с двумя ключевыми связанными с Кремлем элитами, чьи состояния переплетены с Западом". "Сегодняшнее действие нацелено на широкую сеть членов семьи, помощников и координаторов Керимова", — заявили в ведомстве.

Среди подсанкционных организаций, связанных с Керимовым, оказались, в частности, расположенные во Франции компании по недвижимости, а также юридические лица в Швейцарии, Германии, Люксембурге, Испании, ОАЭ, Виргинских островах и России, которые по мнению минфина, контролируются или имеют отношение к родственникам сенатора и связанным с ним людьми. Также под санкции попали восемь самолетов, принадлежащих компании Emperor Aviation, которую в OFAC также связали с семьей сенатора.

С начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.