МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Европейский центральной банк, возможно, поднимет ключевую процентную ставку выше 2%, но вряд ли будет делать это большими шагами. Такое заявление сделал во вторник член Управляющего совета ЕЦБ и глава центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало. В ЕК выразили надежду, что инфляция в еврозоне пойдет на снижение

В последнее время ЕЦБ ужесточает политику рекордными темпами: всего за три месяца он повысил ставку на 200 базисных пунктов, до 1,5%.

"Очевидно, что мы приближаемся к так называемому району нормализации, который, видимо, находится около 2%, — сказал Вильруа де Гало. — К декабрю мы должны достичь этого уровня".

"Вероятно, мы будем повышать ставку выше этого уровня, но более гибко и менее быстро. Огромные повышения не войдут у нас в привычку", — добавил он.