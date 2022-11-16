МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Онлайн-ритейлер Amazon начал запланированные сокращения, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на сообщения от уволенных сотрудников. Amazon открыла виртуальный медцентр в США

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Amazon планирует сократить 10 тысяч сотрудников — около 3% от корпоративного штаба компании.

"Amazon начал увольнять сотрудников… Компания уведомила сотрудников нескольких подразделений, в том числе подразделений, занимающихся (голосовым помощником) Alexa и облачным игровым сервисом Luna, о том, что их увольняют", — говорится в сообщении телеканала.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.