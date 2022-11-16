CNBC: в онлайн-ритейлере Amazon начались запланированные сокращения
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Онлайн-ритейлер Amazon начал запланированные сокращения, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на сообщения от уволенных сотрудников.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Amazon планирует сократить 10 тысяч сотрудников — около 3% от корпоративного штаба компании.
"Amazon начал увольнять сотрудников… Компания уведомила сотрудников нескольких подразделений, в том числе подразделений, занимающихся (голосовым помощником) Alexa и облачным игровым сервисом Luna, о том, что их увольняют", — говорится в сообщении телеканала.
Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
https://1prime.ru/News/20221116/838836002.html
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