МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Дистрибьютор New Balance, DKNY и ряда других крупных брендов подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ о приобретении "Монэкс Трейдинг", развивающего франчайзи Victoria's Secret и Mothercare в стране, сообщает ведомство. "Вкусно — и точка" выйдет на белорусский рынок

"ФАС получила от АО "МФК Джамилько" ходатайство о приобретении "Монэкс Трейдинг"… Приобретатель осуществляет розничную торговлю одеждой класса "люкс", а также оптовую и розничную торговлю брендовой обувью. Приобретаемая компания работает по системе франчайзинга и специализируется на развитии магазинов розничной торговли известных торговых марок Mothercare, Victoria's Secret и тд", — говорится в сообщении.

Отмечается, что служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами.