Дистрибьютор New Balance подал ходатайство о покупке Victoria's Secret
ФАС: дистрибьютор New Balance подал ходатайство о покупке франчайзи Victoria's Secret
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Дистрибьютор New Balance, DKNY и ряда других крупных брендов подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ о приобретении "Монэкс Трейдинг", развивающего франчайзи Victoria's Secret и Mothercare в стране, сообщает ведомство.
"ФАС получила от АО "МФК Джамилько" ходатайство о приобретении "Монэкс Трейдинг"… Приобретатель осуществляет розничную торговлю одеждой класса "люкс", а также оптовую и розничную торговлю брендовой обувью. Приобретаемая компания работает по системе франчайзинга и специализируется на развитии магазинов розничной торговли известных торговых марок Mothercare, Victoria's Secret и тд", — говорится в сообщении.
Отмечается, что служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами.
https://1prime.ru/News/20221116/838843992.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.