МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Причиной пожара на газопроводе в Ленинградской области стала разгерметизация, сообщили в пресс-службе МЧС России. В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе

"В 15.25 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградская область, Всеволжский район, Рябовское шоссе. По прибытии пожарных было установлено, что произошла разгерметизация с последующим возгоранием на газопроводе", — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что по предварительным данным, пострадавших и угрозы для намеленных пунктов нет.