В МЧС раскрыли причину пожара на газопроводе в Ленинградской области
В МЧС сообщили, что пожар на газопроводе произошел из-за разгерметизации
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Причиной пожара на газопроводе в Ленинградской области стала разгерметизация, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В 15.25 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградская область, Всеволжский район, Рябовское шоссе. По прибытии пожарных было установлено, что произошла разгерметизация с последующим возгоранием на газопроводе", — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что по предварительным данным, пострадавших и угрозы для намеленных пунктов нет.
https://1prime.ru/News/20221119/838878769.html
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