В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на газопроводе в Ленобласти
Открытое горение на газопроводе в Ленобласти ликвидировано, сообщили в МЧС
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Открытое горение на газопроводе в Ленинградской области ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В 18:19 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", — заявили в ведомстве.
Пожар возник в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет.
https://1prime.ru/News/20221119/838879519.html
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