МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Открытое горение на газопроводе в Ленинградской области ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. В Ленинградской области прогремел взрыв на газопроводе

"В 18:19 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", — заявили в ведомстве.

Пожар возник в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет.