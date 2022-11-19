С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — ПРАЙМ. Газ вернется в частный сектор Всеволожского района около 23:00 мск, когда газораспределительные станции, которые пришлось отключить после разгерметизации газопровода, перейдут на резервную нитку газоснабжения, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В МЧС раскрыли причину пожара на газопроводе в Ленинградской области

Пожар возник в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет.

Ранее комитет по ТЭК Ленобласти информировал, что отключение газа в частном секторе Всеволожска из-за возгорания газопровода не планируется. Затем выяснилось, что из-за возгорания газопровода пришлось отключить газораспределительную станцию "Восточная", к которой подключены населенные пункты, прилегающие к городу Всеволожску. Соответственно, региональные власти не исключили отключения газа в частном секторе.

Как уточнил позднее губернатор Ленобласти, после инцидента отключены не одна, а шесть газораспределительных станций.

"В течение часа шесть ГРС, отключенных из-за пожара на газопроводе, будут переведены на резервную нитку снабжения. После этого газовые службы в течение четырех часов готовы восстановить подачу газа в частный сектор Всеволожского района", — написал он в своем Telegram-канале около 18:00 мск.

Ранее Дрозденко сообщал, что в настоящее время выгорают остатки газовой смеси в трубе газопровода. На место инцидента выехал пожарный поезд.